За первое полугодие на детский телефон доверия поступило 16 тысяч звонков

В Саратовской области в круглосуточном режиме продолжается работа службы «Детский телефон доверия» на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей.

Главные принципы работы телефона доверия – анонимность, конфиденциальность, возможность получения бесплатной помощи в любое время дня и ночи. Опытные психологи и консультанты готовы не только оказать профессиональную психологическую поддержку, но и проконсультировать по социально-правовым вопросам.

«За первое полугодие 2026 года специалисты ответили на 16 тысяч звонков, из них свыше 9,5 тысячи – обращения от детей и подростков. Самыми частыми вопросами остаются отношения между детьми и взрослыми, а также взаимоотношения со сверстниками. Обращаем внимание, что позвонить в службу могут и взрослые. Наши специалисты обязательно окажут профессиональную психологическую помощь», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.

Напомним, номер телефона доверия: 8-800-2000-122 или короткий с мобильного телефона – 124.