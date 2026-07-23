Фото: МЧС по Саратовской области

В Саратовской области за прошедшие сутки произошло 23 пожара, из них 20 раз горел мусор и сухая растительность.

В Саратове на 5 Песчано-Уметском проезде на 49 квадратах горел частный дом. На тушение выезжали 2 пожарных расчёта. Предварительная причина ЧП - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В селе Калининское Марксовского района выгорел автомобиль. На тушение выезжал 1 расчет.

В посёлке Воскресенское огнём была повреждена кровля 2-квартирного дома. Площадь пожара - 108 квадратных метров. На месте работали 3 единицы техники.