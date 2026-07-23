Центральный въезд в город Энгельс полностью освобожден от незаконной рекламы

Фото: Администрация Энгельсского района

Центральный въезд в Энгельс полностью освобожден от незаконной рекламы!

Демонтирована последняя незаконная рекламная конструкция, электронный билборд, на улице Лесозаводской. Это итог большой работы, которую провел муниципалитет во исполнение регионального законодательства, вступившего в силу в прошлом году. Всего на данном участке демонтировано 43 рекламные конструкции.

По поручению губернатора Романа Бусаргина продолжаем планомерную работу в данном направлении. За период первого полугодия ликвидированы порядка 300 незаконных объектов. В приоритете на сегодняшний день – улица Тельмана! Накопленный нами опыт судебной практики, а также опыт побуждения собственников незаконной рекламы к исполнению судебных решений позволяет не сомневаться, что центральная улица нашего города будет также полностью освобождена от незаконной рекламы.

Для побуждения собственников к действиям будут предприняты все необходимые меры. Напомню, что неисполнение законных требований влечет за собой административную ответственность по ст. 14.37 КоАП РФ с назначением штрафа для юридических лиц от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Муниципалитет в свою очередь предлагает операторам рекламы рассмотреть другие современные площадки для размещения рекламных материалов, — например, лайт боксы, размещённые на остановочных павильонах, видеопилоны на пешеходных зонах и др.

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