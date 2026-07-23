В Парке Победы идут работы по восстановлению фонтана «Плачущий камень»

Фото: Мэрия Саратова

Мэр Саратова Игорь Молчанов в рамках своей рабочей поездки проинспектировал ход реконструкции фонтанного комплекса «Плачущий камень», расположенного в Парке Победы. Подрядная компания уже успешно завершила демонтаж устаревшей конструкции. Параллельно были проведены работы по прокладке электрических и водопроводных коммуникаций.

В настоящее время на строительной площадке подходят к завершению работы по подготовке основания фонтана и сопутствующего технического помещения. Идет активная подготовка к установке арматурного каркаса. В дальнейшем планируется приступить к заливке фундамента и возведению стен чаши.

Перед Алексеем Сидоровым, главой комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, поставлена задача осуществлять ежедневный мониторинг соблюдения графика выполнения работ.