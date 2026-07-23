Вячеслав Володин сообщил о буущем преображении Ленинского и Фрунзенского райнов

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Володин анонсировал модернизацию инфраструктуры Ленинского и Фрунзенского районов города Саратова.

В Ленинском районе ведется масштабная деятельность по улучшению городской среды, инициированная парламентариями: планируется капитальный ремонт тротуарных зон на 82 участках. Кроме того, население получит новый парк, четыре сквера и пять мини-скверов. Особый акцент делается на благоустройстве таких пространств, как парк по улице Шехурдина, сквер Победы, а также скверы в поселке Жасминный, на улице Ломоносова (известном как сквер имени Руслановой), в микрорайоне Поливановка (на Дачном проспекте), а также на улицах Производственной, 3; Студеной, 1; Технической, 16; Лунной/Деловой и на 2-м Телеграфном проезде, в домах 7 и 9.

Параллельно во Фрунзенском районе по схожим депутатским программам будет осуществлено восстановление дорожного полотна. Всего предстоит отремонтировать 30 участков общей длиной 10,3 километра.

Все намеченные мероприятия планируется завершить до наступления низких температур, чтобы обеспечить оптимальные условия для выполнения работ.