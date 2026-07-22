В Саратовской области стартовала кампания «Продвижение безопасности»

В Саратовской области стартовала социальная кампания «Продвижение безопасности», которая продлится до ноября этого года. В ближайшие пять месяцев в регионе пройдёт ряд мероприятий для разной аудитории: в автошколах запланированы семинары с разбором правил приоритета на дорогах, для детей — спектакли и командные соревнования по отработке безопасного перехода. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы сформировать правильный подход к соблюдению правил безопасности на перекрёстках, в особенности у подрастающего поколения.

«Перекрёсток — это эпицентр дорожного движения, где сталкиваются не только транспортные потоки, но и человеческие судьбы. Именно здесь аварии чаще всего становятся тяжёлыми и необратимыми. Особую тревогу вызывают нерегулируемые пересечения — там, где нет ни светофора, ни регулировщика, каждый полагается только на своё внимание и знание ПДД. Наша цель — не просто проинформировать, а воспитать культуру безопасного поведения, где уважение к другим участникам и готовность уступить дорогу станут нормой», — сказал на пресс-конференции начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Павел Свиридов.

Вместе с тем Свиридов отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП на перекрёстках сократилось на 20,2% — до 308 случаев, число погибших уменьшилось на 40% — до 12 человек, а число раненых снизилось на 14,3% — до 406 человек. Но при этом он подчеркнул, что доля аварий на нерегулируемых перекрёстках по-прежнему высока: 217 случаев, или 70,5% от всех происшествий.

В свою очередь министр дорожного хозяйства области Фёдор Котельников отметил, что в регионе уже реализуется ряд мер, направленных на снижение аварийности на перекрёстках. В 2025 году в целях привлечения внимания на нерегулируемых пешеходных переходах установлены 14 комплектов светофоров типа Т.7 с жёлтым мигающим сигналом. Объекты появились на семи участках вблизи школ и детских садов. На сумму 3,7 млн рублей выполнена установка светофорных объектов на двух перекрёстках. Кроме того, в крупных городах области уже установлено 142 комплекса фотовидеофиксации нарушений — 89 в Саратове, 24 в Энгельсе, 12 в Балакове.

Своё обращение к участникам дорожного движения адресовал общественный деятель, блогер Вячеслав Максюта: «Статистика аварий на перекрёстках области показывает важную вещь: большинство ДТП — на нерегулируемых перекрёстках. Там, где нет технического контроля, всё решает сам водитель. Отсюда вывод: причина не в нехватке светофоров или разметки, дело в том, как люди привыкли вести себя на дороге. Снижение аварий на 20% — это шаг вперёд, но останавливаться нельзя. Надо дальше менять привычки водителей и пешеходов. За пять месяцев 2026 года на перекрёстках Саратовской области погибли 12 человек. 12 семей потеряли своих близких. Давайте не будем терять людей на мирных дорогах. Будьте внимательны. Уважайте друг друга. Каждая жизнь бесценна».

С июля по ноябрь кампания «Продвижение безопасности» охватит 40 регионов России с наиболее высоким уровнем аварийности на перекрёстках по итогам 2025 года. Мероприятия рассчитаны на разные возрастные и социальные группы: помимо семинаров в автошколах и детских спектаклей, на массовых городских мероприятиях по всей стране появится объёмный интерактивный куб с тематическим оформлением граней, который позволит в игровой форме напомнить участникам дорожного движения о правилах поведения на перекрёстках.