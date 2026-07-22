Саратовская область стала лидером ПФО по сбору овощей

Саратовская область стала лидером по сбору овощей в Приволжском федеральном округе по итогам 2025 года. Согласно данным Саратовстата, хозяйства всех категорий собрали 354,3 тысячи тонн овощей открытого и закрытого грунта — это лучший показатель в ПФО. На втором месте Самарская область (335,8 тысячи тонн), на третьем — Республика Татарстан (285,1 тысячи тонн).

Регион показал высокие результаты по отдельным культурам. Саратовская область заняла первое место в России по сбору тыквы — 87,7 тысячи тонн, а также стала лидером в ПФО по сбору репчатого лука — 63 тысячи тонн. По томатам (45,8 тысячи тонн) и кабачкам (14,1 тысячи тонн) регион занял второе место в округе, уступив Башкортостану. По огурцам (40,4 тысячи тонн) Саратовская область вошла в тройку лидеров ПФО.

По сравнению с 2024 годом сбор тыквы вырос в 3,5 раза, кабачков — в 1,5 раза, чеснока — на 9,1%, огурцов — на 4,2%. Статистика подтверждает уверенное развитие овощеводства в регионе.