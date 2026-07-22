Ночной пожар в Саратовской области уничтожил дом и два автомобиля

Фото: МЧС Саратовской области

В Калининском районе Саратовской области произошёл крупный ночной пожар. Сообщение о возгорании в селе Радушинка поступило в экстренные службы 21 июля в 00:33. На площади 90 квадратных метров горели частный дом, гараж и два автомобиля — ВАЗ-2111 и Haval Jolion. Пламя охватило значительную территорию, угрожая соседним постройкам.

На тушение пожара выезжали две единицы техники. Спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание, не допустив его распространения на соседние строения. Однако огонь полностью уничтожил дом, гараж и оба автомобиля. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительной версии регионального ГУ МЧС, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Специалисты продолжают устанавливать точные обстоятельства происшествия.