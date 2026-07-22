Почётный гражданин Саратова Олег Газманов отмечает 75-летие

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Сегодня, 22 июля, свой 75-летний юбилей отмечает Почётный гражданин Саратова Олег Михайлович Газманов — популярный певец, композитор, поэт, актёр и продюсер. За свою карьеру он стал семикратным лауреатом премии «Овация», обладателем «The World Music Awards», а в 1995 и 2001 годах ему присвоили звания заслуженного и народного артиста России.

Позавчера, 20 июля, стало известно, что Газманов Указом Президента Владимира Путина награждён орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Напомним, звание Почётного гражданина Саратова артисту было присвоено в 2013 году — за большой вклад в формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма.

Редакция «Комсомольской правды в Саратове» присоединяется к поздравлениям и желает Олегу Михайловичу крепкого здоровья, творческого долголетия, новых ярких песен, а также гармонии и счастья в семье.