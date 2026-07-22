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НовостиОбщество22 июля 2026 12:39

В Краснопартизанском районе рыбоводческие хозяйства признаны благополучными

Специалисты проверили 6 рыбоводческих хозяйств в районе
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Ветеринарные специалисты Краснопартизанского района завершили комплексное обследование рыбоводческих хозяйств в сёлах Рукополь и Корнеевка, занимающихся разведением товарной рыбы и воспроизводством молоди. Всего проверено 6 хозяйств с общей площадью водоёмов более 1 тысячи гектаров. В периметр проверки вошли 15 водоёмов различного назначения.

Специалисты провели детальный анализ ветеринарно-санитарного состояния водоёмов, осмотрели гидротехнические сооружения, плотины, откосы, орудия лова и инвентарь. Для объективной оценки отобрали 20 проб рыбы на инфекционные и паразитарные заболевания и 20 проб воды для гидрохимического анализа.

По результатам лабораторных исследований инфекционные и паразитарные заболевания у рыбы не выявлены. Эпизоотическая обстановка в обследованных хозяйствах признана благополучной.