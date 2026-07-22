Жители Крымского тупика рассказали Панкову о проблемах благоустройства и ЖКХ

Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с жителями Крымского тупика в Заводском районе Саратова работу УК и ситуацию с благоустройством. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Заводском районе побывал во дворах Крымского тупика. Ранее уже встречались там с жителями по вопросу закрытия «наливайки» в жилом доме. Также у людей накопились проблемы в сфере благоустройства и ЖКХ.

Важно, что в районе появились современные детские площадки. Но их необходимо достойно содержать. Жители рассказали, что нужно восстановить лавочки, привести в порядок игровые элементы. А саму территорию регулярно убирать, обрезать деревья. Кроме того, возле одной из площадок возникла стихийная парковка автомобилей. Это опасно для детей.

Много претензий у жителей к работе управляющих компаний. В одном из домов затапливается подвал, нужно менять коммуникации. В другом есть угроза обрушения опорных колонн в подвальном помещении. А где-то выбрали организацию для ремонта цоколя, не согласовав с жильцами. А из перечня услуг «исчезла» влажная уборка подъездов.

По этим и другим вопросам проведу совместную встречу с УК района. При необходимости направлю обращения в ГЖИ и прокуратуру. С жителями возьмём на контроль решение проблем людей», - отметил Николай Панков.