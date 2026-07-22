Володин: покинувшие Россию и вредящие стране — предатели и преступники

Сегодня приняты федеральные законы, вводящие дополнительные временные ограничительные меры в отношении тех, кто покинул Россию и был осуждён за преступления и административные правонарушения против страны.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин:«Понимая ответственность перед нашими гражданами и делая всё для обеспечения безопасности государства, предлагаем принять нормы, которые позволят привлекать к ответственности тех, кто покинул страну, но наносит ей ущерб и вредит. Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, — это предатели и преступники. Наказание в любом случае их настигнет. Родину предавать нельзя».

Меры включают:

- приостановку регистрации прав на недвижимость в Российской Федерации;

- замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества;

- ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами;

- отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

- запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Решение о применении таких мер будет приниматься Генеральной прокуратурой Российской Федерации, на сайте которой предлагается публично размещать список попавших под ограничения. В него включат тех, кто признан виновным в дискредитации Вооружённых Сил РФ, призывах к нарушению территориальной целостности страны или введению против неё санкций, а также иноагентов, не соблюдающих законодательство.

«Даже находясь за пределами страны, сбежавшие предатели должны осознавать неотвратимость наказания за совершённые действия», — подчеркнул Володин.