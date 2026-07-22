В Думе рассказали о позитивном отклике семей с детьми на новые меры поддержки

Депутаты Саратовской областной Думы прокомментировали принятые на заседании регионального парламента решения о дополнительных мерах поддержки семей с детьми.

В Саратове, Энгельсе и Балаково в 2026 году с 1 сентября школьники с 5 по 11 классы будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Более того, родителей освобождают от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. «Это долгожданное решение стало возможным благодаря инициативе Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Ранее аналогичные меры при поддержке спикера Госдумы были введены для жителей сел и малых городов области численностью меньше 100 тысяч человек», – подчеркнул спикер Саратовской областной Думы Алексей Антонов.

Председатель комитета Думы по образованию и культуре Юлия Литневская добавила, что депутаты на постоянной основе проводят выездные совещания в районах области, получая позитивный отклик на данную инициативу. «Реализация данного закона поможет родителям сэкономить средства. Кроме того, за счет увеличения финансирования существенно увеличилось качество, разнообразие, сбалансированность бесплатного горячего питания для обучающихся, а от этого зависит не только физическое здоровье, но успеваемость и развитие детей», – сказала она.

Также на заседании Думы приняты поправки в региональный бюджет.

«В доходах отражено увеличение поступлений на 2,5 млрд рублей благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Средства предусмотрены на комплексное развитие электротранспорта, благоустройство, поддержку семей с детьми, работников бюджетной сферы и другие социально значимые цели», – отметил Алексей Антонов.