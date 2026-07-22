Базарно-Карабулакский район представил инвесторам проекты в АПК и туризме

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В министерстве инвестиционной политики Саратовской области прошёл прямой эфир рубрики «Инвестиции районов», посвящённый инвестиционному потенциалу Базарно-Карабулакского района. Спикером выступила заместитель главы администрации по экономике Валентина Романова, которая представила ключевые предложения для бизнеса в сфере АПК и туризма.

В 2025–2026 годах в районе уже реализованы проекты на сумму свыше 136 млн рублей: построены современные зерносклады, модернизирована пекарня, создан комплекс для содержания племенных лошадей, продолжается строительство конюшни и коровника. Среди новых предложений для инвесторов — создание птицеводческого или животноводческого комплекса, предприятия по переработке масличных культур, овощехранилища, логистического центра, а также гостинично-ресторанных комплексов, туристических баз и банно-термальных оздоровительных объектов.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что рубрика позволяет муниципалитетам представить сильные стороны и готовые площадки, а инвесторам — выбрать наиболее подходящее направление для реализации проектов.