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НовостиОбщество22 июля 2026 11:52

Саратовские ветеринары спасли щенка после отравления крысиным ядом

Трёхмесячного йорка спасли от смерти в Базарно-Карабулакском районе
Источник:kp.ru
Фото: ОГУ «Базарно-Карабулакская райСББЖ»

Фото: ОГУ «Базарно-Карабулакская райСББЖ»

В Базарно-Карабулакском районе ветеринары спасли трёхмесячного щенка йоркширского терьера по кличке Кузя, который отравился старым крысиным ядом — родентицидом. Собака поступила в клинику ОГУ «Базарно-Карабулакская райСББЖ» в тяжёлом состоянии: у неё диагностировали напряжённый и вздутый живот — классический признак внутреннего кровотечения. Время шло на минуты.

Ветеринарный врач немедленно ввёл щенку специфический антидот — препарат витамина К1, который жизненно необходим для восстановления свёртываемости крови, нарушенной действием яда. Кузя остался под круглосуточным наблюдением, а владельцу выдали подробные рекомендации по домашнему уходу, поддерживающей терапии и строгой диете.

Через 10 дней на повторном приёме маленький пациент чувствовал себя прекрасно — активный, весёлый и любознательный. Ветеринары напоминают владельцам: родентициды смертельно опасны для животных. При первых признаках отравления — вялость, бледность слизистых, одышка, вздутие живота — срочно обращайтесь к врачу.