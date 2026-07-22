Мэрия напоминает: у воды важно соблюдать правила безопасности

Фото: Мэрия

В Волжском районе Саратова продолжаются рейды на Набережной Космонавтов. Специалисты администрации совместно с правоохранительными органами регулярно патрулируют береговую линию, чтобы выявить факты купания в неустановленных местах. Особое внимание уделяется профилактической работе с отдыхающими — каждой группе напоминают о правилах безопасного поведения у воды.

В ходе очередного рейда с нарушителями проведены разъяснительные беседы, а также составлены административные протоколы. Сотрудники мэрии предупреждают: купание в необорудованных местах на реке Волге — это серьёзный риск, связанный с сильным течением, перепадами глубин и отсутствием спасательных постов. Такие места не предназначены для отдыха и могут привести к трагическим последствиям.

Мэрия Саратова призывает жителей ответственно относиться к собственной безопасности и выбирать только официально разрешённые и оборудованные зоны отдыха у воды. Берегите свою жизнь и здоровье — не купайтесь там, где установлены запрещающие знаки.