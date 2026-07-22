Жителей региона призывают своевременно оформлять в собственность дома и земельные участки

Комитет по управлению имуществом Саратовской области напоминает жителям региона о важности своевременной регистрации прав на имеющиеся объекты недвижимости.

«Призываем жителей региона ответственно подойти к оформлению прав на свои дома и земельные участки. Своевременная регистрация в ЕГРН – это не просто формальность, а реальная возможность обезопасить своё имущество и получить выгодные преимущества», – подчеркнули в комитете по управлению имуществом Саратовской области.

Что даёт регистрация прав на недвижимость?

Законная защита. Ваш дом становится официальной собственностью – его невозможно будет признать самовольной постройкой, а значит, вы защищены от судебных споров и требований о сносе.

Свобода распоряжения. Вы сможете продать, подарить, сдать в аренду или передать по наследству без лишних препятствий.

Налоговая экономия. Если вы владеете объектом более 5 лет с момента регистрации, при продаже размер уплаты НДФЛ будет в десятки раз ниже. Например, при продаже дома за 7 млн рублей экономия на налоге может составить до 852 тыс рублей – эти средства останутся в вашем бюджете!

Спокойствие и уверенность. Зарегистрированная недвижимость – это гарантия, что ваши права никто не оспорит, а сделки будут прозрачными и безопасными.