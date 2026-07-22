В селе Мизино-Лапшиновка обновили улицу Школьную

В новом учебном году ученики села Мизино-Лапшиновка Татищевского района пойдут на занятия по обновлённой улице Школьной — дорожники завершили её асфальтирование. Всего в районе отремонтировано 5 участков общей протяжённостью 11 км. Работы ведутся в рамках региональной программы при поддержке губернатора Романа Бусаргина.

Улица Школьная — одна из главных в селе, здесь живут многие учителя и ученики. Местные жители рассказали, что ещё несколько лет назад дорога была грунтовой, с ямами и лужами. В 2023 году к школе сделали современную пристройку, благоустроили площадки, а в прошлом году заасфальтировали первую половину улицы, в этом — завершили ремонт оставшейся части. Также привели в порядок подъезд к фельдшерско-акушерскому пункту. Старшая по улице Нина Новикова отметила: с появлением дорог люди стали возвращаться из города в село, покупать дома и оставаться здесь жить.

За пять лет действия программы в населённых пунктах области отремонтировано более 1,5 тысячи километров дорог. В текущем году в плане почти 900 объектов, на которые направлено 1,34 млрд рублей, — подвёл итоги министр дорожного хозяйства Фёдор Котельников.