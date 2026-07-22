Балаковская поликлиника получила 19 УЗИ-сканеров экспертного класса

Балаковская районная поликлиника за несколько лет получила 19 современных УЗИ-сканеров экспертного класса в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Новое оборудование установлено как во взрослых, так и в детских отделениях. Его главные преимущества — высокое разрешение и чёткость изображения, что позволяет врачам видеть мельчайшие детали и ставить точные диагнозы. Портативные модели дают возможность обследовать маломобильных пациентов на дому.

Результаты первого полугодия 2026 года впечатляют: выполнено почти 47 тысяч УЗИ-исследований, из них 218 — в условиях дневного стационара, 40% из которых приходится на исследование органов брюшной полости. Особое внимание уделяется маленьким пациентам: за полгода проведено более 3,5 тысячи УЗИ новорождённым и 342 исследования сердца у детей. Современная диагностика стала доступнее и качественнее для жителей Балаковского района.

Главный врач поликлиники Александр Овсянников подчеркнул: «Это яркое доказательство того, что современные технологии вместе с специалистами поликлиники и при поддержке национального проекта помогают заботиться о здоровье жителей». Программа модернизации первичного звена была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента Владимира Путина она продолжена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Министерство здравоохранения Саратовской области продолжает работу по укреплению материально-технической базы медучреждений региона.