Петровские частушки признаны объектом нематериального культурного наследия

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Петровские, или яруженские, частушки официально признаны объектом нематериального культурного наследия Саратовской области. Уникальный музыкальный феномен вошёл в региональный реестр в номинации «Инструментальные жанры», став единственным представителем этой категории. Этот особый наигрыш на саратовской гармошке с колокольчиками отличается самобытным звучанием и существует исключительно в Петровском районе — его невозможно спутать с другими традициями.

Истоки традиции связаны с народным музыкантом Сергеем Алексеевым, которого обучил игре на гармошке отец — участник Великой Отечественной войны. Традиция стала семейной и продолжает жить в посёлке Пригородный, сохраняя аутентичное звучание. Широкую известность петровские гармонисты получили в 2015 году после участия в телепередаче «Играй, гармонь!».

Подтверждением значимости района стала экспедиция Российской академии музыки имени Гнесиных, которая впервые за 50 лет собрала уникальные образцы народного творчества в шести сёлах — песни, исполнительские традиции и устные свидетельства местных жителей.