Двое иностранцев задержаны в Энгельсе за сбыт наркотиков

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В Энгельсе Саратовской области оперативники УНК ГУ МВД задержали двух граждан одной из республик СНГ, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков. Возле одного из домов на улице Пристанской при попытке сделать тайниковую закладку были задержаны 28-летний мужчина и 28-летняя женщина. При личном досмотре у них изъяли 68 свертков с разовыми дозами синтетических наркотиков общей массой более 18 граммов.

После изучения телефонов полицейские установили места ещё трёх тайниковых закладок, которые задержанные уже успели сделать — оттуда изъяли около 1 грамма наркотиков. В съёмной квартире, где временно проживали иностранцы, обнаружено около 30 граммов наркотической смеси с метадоном и почти 7 граммов гашиша. Установлено, что злоумышленники прибыли в Саратовскую область на арендованном автомобиле с целью сбыта наркотиков через систему тайников-закладок.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других возможных эпизодов преступной деятельности.