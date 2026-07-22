Центр Столыпина зовёт на экскурсию по работам архитектора Люкшина

Фото: Мэрия

Городской центр имени Столыпина приглашает на бесплатную пешеходную экскурсию «Архитектурная прогулка по работам Василия Люкшина» в рамках цикла «Шедевры саратовских зодчих». Она состоится 24 июля в 18:00. Экскурсовод Светлана Герасимова расскажет о жизненном пути и творчестве архитектора Василия Люкшина, который внёс значительный вклад в облик Саратова.

Участники прогулки познакомятся с архитектурными сооружениями, созданными по проектам зодчего. Сбор — у фонтана «Одуванчик» на площади Кирова. Экскурсия бесплатна, предварительная запись не требуется.

Приглашаются все желающие.