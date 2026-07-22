Депутаты приняли поправки в бюджет Саратовской области на 2026 год

Депутаты областной Думы приняли поправки в региональный бюджет, которые ранее одобрил профильный комитет. Как сообщила министр финансов Ирина Бегинина, доходная часть бюджета увеличилась благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина — целевые поступления из федерального бюджета выросли на 2,5 млрд рублей. На комплексное развитие городского электрического транспорта в 2026 году запланировано 1,2 млрд рублей.

Часть инициатив Володина касается социальной сферы: дотация в 1,3 млрд рублей направляется на увеличение норматива стоимости горячего питания в школах, ежемесячные выплаты педагогам и благоустройство. Дополнительно на горячее питание и стимулирование педработников выделено 1,5 млрд рублей, на благоустройство Саратова — 341 млн рублей. Также более 2 млрд рублей предусмотрены для сохранения уровня оплаты труда по указам Президента.

На строительство и ремонт соцобъектов выделено 560 млн рублей, на укрепление материально-технической базы — 18,5 млн рублей. По поручению губернатора Романа Бусаргина на приобретение холодильного оборудования для ФОКов в Балакове и Саратове направлено 60,4 млн рублей, на гранты спорткомандам — 100 млн рублей. Доходы бюджета на 2026 год составят 199,1 млрд рублей, расходы — 224,8 млрд рублей. Списание части задолженности по бюджетным кредитам позволило уменьшить госдолг на 2 млрд рублей и сократить расходы на его обслуживание на 200 млн рублей.