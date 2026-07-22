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От Чапаева до Гагарина: неожиданная связь двух национальных героев

В недавнем интервью в студии радио «Комсомольская правда» Андрей Денисов (правнук знаменитого комдива Василия Ивановича Чапаева) открыл одну из семейных тайн, связанных с первым космонавтом Земли.

Как оказалось, имя Юрия Гагарина стало судьбоносным в жизни Чапаевых Денисовых: судьба причудливо переплела историю семьи Андрея и путь первого космонавта. Дедушка Андрея, Валентин Михайлович, после войны поступил в техникум и впоследствии преподавал там — именно в эти годы в учебное заведение пришёл учиться Юрий Гагарин.

Глубокое уважение Гагарина к людям, не боящимся учиться и расти, нашло отражение в его письме матери:

Мама, такие люди тебе нравятся, которые тянутся к знаниям. Я беру с него пример.

В этих словах — признание силы примера Валентина Михайловича, прошедшего войну, а затем решившего подтянуть свой уровень и освоить новые профессии.

Ещё одна деталь, ярко связывающая космонавта с наследием семьи Чапаевых, — часы ЗИМ с изображением памятника Василию Ивановичу Чапаеву. Юрий Алексеевич приобрёл их в Куйбышеве (ныне Самара) во время сборов и не расставался с ними: на фото с мировыми лидерами, в том числе с Фиделем Кастро, он запечатлён именно в этих часах. Для Гагарина Чапаев был воплощением отваги и верности идеалам, а часы с его образом стали не просто аксессуаром, а своего рода талисманом.

Об этом и других незвёздных фактах — в программе «Гость в студии», запись эфира уже доступна по ссылке.