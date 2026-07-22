Директор ДШ «Кристалл» награждён медалью «За заслуги» от «Боевого братства»

Фото: Боевое братство

21 июля 2026 года в Ледовом дворце «Кристалл» в музее СВО состоялась церемония награждения. Директор детской школы «Кристалл», член «Боевого братства» Максим Александрович Даниленко был удостоен медали «За заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство». Награду вручил ветеран боевых действий на Северном Кавказе Олег Юрьевич Шалыгин.

Максим Даниленко неоднократно выезжал с гуманитарной помощью в воинские подразделения и госпитали, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. Его активная гражданская позиция и поддержка военнослужащих получили высокую оценку.

В ходе церемонии Олег Шалыгин обратился к награждённому: «Крепкого духа, братское сердце, терпения и верных друзей на жизненном пути». Мероприятие подчеркнуло важность поддержки участников СВО и признания заслуг тех, кто помогает защитникам Отечества.