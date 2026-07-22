Саратовский отряд «Воин Поволжья» завоевал серебро окружного этапа «Зарницы 2.0»

В Оренбургском президентском кадетском училище завершился окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Приволжского федерального округа. Несколько дней участники соревновались в тактической медицине, огневой подготовке, инженерном оборудовании, выживании в экстремальных условиях, а также проходили индивидуальные испытания по военным специальностям. Завершающим этапом стал финальный бой на местности, где команды продемонстрировали слаженность и тактическое мышление.

Отряд «Воин Поволжья» из Саратовской области в средней возрастной категории завоевал второе место, показав высокий уровень подготовки и командный дух. В специальной категории наш регион представлял отряд «Тайфун 2», который также выступил достойно, войдя в топ-10 сильнейших команд. Оба отряда подтвердили, что саратовские ребята умеют работать в команде и готовы к любым испытаниям.

Победители и призёры окружного этапа представят Приволжский федеральный округ на всероссийском этапе игры, который пройдёт в Волгоградской области. Министерство образования Саратовской области поздравляет ребят и их наставников с высокими результатами и желает новых побед на финальном этапе «Зарницы 2.0»