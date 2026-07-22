Почти 700 многодетных семей использовали региональный маткапитал в этом году

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В Саратовской области продолжается оказание комплексной социальной поддержки семьям с детьми. Жители региона, воспитывающие трёх и более детей, имеют право на получение регионального материнского капитала. С начала года этой мерой поддержки воспользовались почти 700 многодетных семей. Размер капитала составляет 138,5 тысячи рублей. По инициативе губернатора Романа Бусаргина срок действия программы продлён до 2030 года.

Средства можно использовать по шести направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров для детей-инвалидов, газификация жилья, компенсация расходов на подключение к водоснабжению и водоотведению, а также установка окон, дверей и остекление балконов. Самым популярным направлением остаётся улучшение жилищных условий — его выбрали 303 семьи. На втором месте — установка и замена окон, дверей и балконов (206 семей). Образование детей оплатили 180 семей.

Подать заявление на маткапитал можно через портал «Госуслуги», МФЦ или учреждения соцподдержки. Для консультаций работает единый номер 8-800-775-21-09, доб. 3. Региональный материнский капитал — часть комплекса мер поддержки семей, предусмотренных нацпроектом «Семья» Президента Владимира Путина.