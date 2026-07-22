Балашовские школьники будут изучать историю с интерактивным столом

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В филиале балашовской школы № 3 завершился ремонт школьного музея по региональной программе «Развитие инфраструктуры образовательных организаций», инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Для музея приобрели интерактивный стол, который сделает изучение истории более наглядным.

В школе действует краеведческое объединение из более чем 30 ребят. «Приобретение интерактивного стола стало для нас большим подарком. Будем вместе с детьми проводить интересные мероприятия и изучать историю Родины», — рассказала руководитель музея Ксения Большекова. Особое место в экспозиции занимают темы Великой Отечественной войны и СВО.

Школа сотрудничает с волонтёрскими объединениями, которые помогают со сбором экспонатов.