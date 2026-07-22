Саратовские воднолыжники завоевали 7 медалей на «Vega Open»

Фото: Министерство спорта

Саратовские воднолыжники завоевали 7 медалей на международных соревнованиях «Vega Open» в Химках. За награды боролись 52 спортсмена из 7 регионов страны. Турнир стал важным этапом на пути к чемпионату и Кубку России.

Спортсмены школы олимпийского резерва по водным видам спорта показали отличные результаты. Леонид Захарченко — золото в фигурном катании и серебро в многоборье. Егор Зюрюкин — серебро в фигурном катании. Влада Рылякова — серебро в фигурном катании, бронза в прыжках и многоборье. Василий Абубикеров — бронза в прыжках с трамплина.

Тренируют наших спортсменов Елизавета Трушечкина и Сергей Захарченко. Поздравляем команду! 7 медалей — отличный результат.