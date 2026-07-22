В Энгельсе полицейские раскрыли кражу велосипеда из тамбура

В Энгельсе полицейские раскрыли кражу велосипеда, о которой 30-летняя местная жительница заявила накануне. Кража произошла 13 июля в период с 07:00 до 11:00 на первом этаже многоквартирного дома по улице Дальняя. Велосипед стоял в тамбуре без присмотра и не был пристегнут. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Энгельса, ранее судимый. Мужчина успел разобрать велосипед с целью последующей сдачи на металлолом. Полицейские изъяли остатки похищенного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция напоминает: не оставляйте велосипеды, коляски и другие ценные предметы в подъездах и тамбурах без надёжного крепления. Используйте противоугонные устройства и храните имущество в квартирах или специально оборудованных местах. Беспечность может стать причиной преступления.