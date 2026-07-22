В области полицейские продолжают выявлять автомобили с тонированными стёклами

Сотрудники Госавтоинспекции Саратовской области продолжают выявлять автомобили с тонированными стёклами. Только за 21 июля выявлено 104 нарушения светопропускания стёкол транспортных средств. Нарушение норм тонировки наказывается штрафом в размере 500 рублей. За повторное нарушение грозит штраф от 2000 до 4000 рублей или административный арест до 15 суток.

Тонированные стёкла представляют опасность в плохую погоду, сумерки или ночью. Они снижают светопропускание, что мешает водителю вовремя заметить пешеходов, другие машины и дорожные знаки. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть дисциплинированными и культурными на дороге.

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД или управления автомобилем в состоянии опьянения, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 102.