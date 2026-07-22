В Саратове задержали мужчину, ранившего ножом прохожего на Крымской

В Саратове сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 20 июля около 08:00 в полицию поступила информация о госпитализации 36-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Оперативники установили, что ранение пострадавший получил после конфликта с прохожим на улице Крымской. Причину неприязни потерпевший, придя в сознание, назвать не смог.

Полицейские задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 35-летнего жителя Заводского района. Он доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Полиция напоминает о недопустимости решения конфликтов с применением насилия. Будьте осторожны и уважайте закон.