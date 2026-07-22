Сотрудница маркетплейса в Балакове похитила товаров на 77 тысяч

В Балакове полицейские раскрыли кражу, совершённую 21-летней сотрудницей пункта выдачи маркетплейса. С марта по май она заказывала товары на свой аккаунт, забирала их без оплаты, а затем оформляла возврат, отправляя вместо товаров пустые коробки. Среди похищенного — корм для животных и одежда для себя и своей собаки-лабрадора. Общая сумма ущерба составила 77 741 рубль.

Коллеги заметили пропажу товаров и обратились в полицию. Просмотр камер видеонаблюдения помог установить личность подозреваемой. При обыске у неё изъяли часть похищенного на сумму 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.