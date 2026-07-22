В Балаково прошла акция «Безопасные каникулы» для школьников

В Балаково на территории школы №13 прошло масштабное профилактическое мероприятие по детской безопасности в рамках акции «Безопасные каникулы». Организаторами выступили специалисты подрядной организации Балаковской АЭС — «Балаковская АЭС-Авто», а участниками стали сотрудники пожарно-спасательной части, войсковой части и полиции. Главной темой стала безопасность детей на дорогах в летний период.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения разъяснил школьникам и родителям правила поведения на проезжей части, напомнил о необходимости световозвращающих элементов и предупредил об опасностях во дворах. Для ребят провели интерактивную викторину по дорожным знакам и сигналам светофора, а также ответили на их вопросы. Кроме теории, гостей ждала практическая часть: дети изучили устройство спецавтомобилей ГИБДД и пожарной части, наблюдали за показательными выступлениями пожарных.

Особый интерес вызвал ретроавтомобиль ВАЗ-2101 — все желающие сделали снимки у легендарной модели. Завершилось мероприятие знакомством с полевой кухней и дегустацией приготовленных блюд. Каждый участник получил памятные подарки. Полиция отметила, что такие комплексные акции помогают закрепить у детей навыки безопасного поведения и напоминают родителям об их ответственности.