Энгельсские полицейские уличили в дропперстве 17-летнего местного жителя

В Энгельсе полицейские выявили несовершеннолетнего дроппера, причастного к попытке хищения крупной суммы. 26 июня в полицию поступило сообщение от представителя банка о подозрительных операциях по карте 17-летнего клиента — неизвестные пытались перевести 328 тысяч рублей, но операция была заблокирована. В ходе проверки выяснилось, что в июле прошлого года юноша из корыстных побуждений передал свою банковскую карту неустановленному лицу для совершения неправомерных операций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Несовершеннолетний дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде присмотра. Юноша осознал свою ошибку, однако юридические последствия уже наступили — за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Полиция напоминает: мошенники часто используют подставных лиц — дропперов — для вывода похищенных денег. Они обещают быстрый заработок за открытие счёта, передачу карты или переводы третьим лицам, но это уголовно наказуемо. Никогда не соглашайтесь пропускать чужие деньги через свою карту за процент — это не «лёгкий заработок», а соучастие в мошенничестве. Блокируйте подозрительные чаты с предложениями, а если перевод уже совершён — немедленно заблокируйте карту, напишите заявление в банк и обратитесь в полицию