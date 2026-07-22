В Петровске отремонтировали тротуары к Железному мосту, больнице и рынку

Фото: Администрация Петровского района

В Петровске завершен ремонт тротуаров по региональной программе, инициированной Губернатором Романом Бусаргиным.

Напомним, в рамках региональной программы в этом году обновят около 35 км тротуарной сети, на эти цели из областного бюджета дополнительно выделено 200 млн рублей.

Отремонтированный тротуар по улице Московской, как часть пешеходного маршрута, соединил Казанскую церковь и местную достопримечательность - Железный мост через реку Медведицу. Другие участки связывают центр города с микрорайонами Остров и Лопуховка, ведут из микрорайон Колбовка - к Центральной районной больнице и рынку.

«Участки тротуарной сети, которые ремонтируются по региональной программе, выбирались вместе с местными жителями. Таким образом, с 2022 года удалось привести порядок свыше 130 км тротуаров. Перед подрядчиками стоит задача - завершить все работы до конца строительного сезона», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.