Саратовская область оказалась во власти сильнейшего геомагнитного шторма

Эта «дыра» протянулась через весь диск Солнца — от одного полюса до другого. Из-за её колоссальных размеров прохождение солнечного ветра мимо нашей планеты невозможно: первые признаки космического воздействия уже зафиксированы в ночь на среду.

Учёные оценивают вероятность усиления шторма до экстремального уровня (класс G3) всего в 5%. Однако параллельно существует риск мощных вспышек предпоследней категории M, которые могут вызвать дополнительные колебания после попадания в земную атмосферу.

В такие дни метеозависимые люди могут испытывать головные боли и перепады давления. Врачи рекомендуют пить больше воды, избегать стресса и физических нагрузок.