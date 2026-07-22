Фото: Минкультуры Саратовской области

Где спросить совета, если «Пушкинская карта» не сработала? Специально для таких случаев создали горячую линию

Телефон доверия: 8 (800) 100-06-45

Здесь отвечают операторы, которые знают все тонкости системы и объяснят, почему не проходит оплата или не загружается приложение

Портал «Госуслуги»

clck.ru/XES9D

Есть специальный раздел «Госуслуги Культура». Именно сюда пишут, если возникают проблемы с оформлением или оплатой билетов

Официальный сайт Программы

clck.ru/326gyB

Здесь есть страница с самыми часто задаваемыми вопросами. Сначала загляни туда — скорее всего, ответ уже ждёт тебя

Если хочешь сэкономить нервы и время, сохрани номер горячей линии в быстрые контакты. Поверь, никогда не знаешь, когда он может пригодиться