В Саратове продолжается уборка города.
Коммунальные службы осуществляют уборку дорог и тротуаров, мойку и ремонт остановочных павильонов, уход за зелеными зонами, подбор мусора, а также ремонт дорожных знаков и ограждений.
В течение суток работы проводились по улицам Лермонтова, Радищева, Белоглинской, Разина, Большой Казачьей, Советской, а также в населенных пунктах Гагаринского района и по другим адресам.
Задействовано порядка 300 единиц техники и 403 рабочих.
Фрунзенский.
Работы по благоустройству продолжаются.