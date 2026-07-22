Фото: Мэрия Саратова

В Саратове продолжается уборка города.

Коммунальные службы осуществляют уборку дорог и тротуаров, мойку и ремонт остановочных павильонов, уход за зелеными зонами, подбор мусора, а также ремонт дорожных знаков и ограждений.

В течение суток работы проводились по улицам Лермонтова, Радищева, Белоглинской, Разина, Большой Казачьей, Советской, а также в населенных пунктах Гагаринского района и по другим адресам.

Задействовано порядка 300 единиц техники и 403 рабочих.

Фрунзенский.

Работы по благоустройству продолжаются.