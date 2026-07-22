Отряд «Воин Поволжья» взял серебро окружного этапа «Зарницы 2.0»

Фото: Минобразования Саратовской области

В Оренбургском президентском кадетском училище прошла торжественная церемония закрытия окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Приволжского федерального округа.

Соревнования окружного этапа проходили несколько дней. Участники проходили испытания по тактической медицине, огневой подготовке, инженерному оборудованию, выживанию в экстремальных условиях и индивидуальные состязания по военным специальностям. Завершающим этапом игры стал финальный бой на местности, где команды показали слаженность и тактическое мышление.

«По итогам соревнований в средней возрастной категории отряд «Воин Поволжья» занял второе место. В специальной категории наш регион представлял отряд «Тайфун 2», который также показал достойный результат, войдя в топ-10 команд», — рассказал заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов.

Победители и призёры представят Приволжский федеральный округ на всероссийском этапе игры в Волгоградской области.