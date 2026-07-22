Столичный инвестор оспорит расторжение договора аренды саратовского надела земли

30 июля состоится рассмотрение в Арбитражном суде Поволжского округа кассации от московского ООО «Премиум-Эстейт». Компания оспаривает решение о прекращении договора аренды земельного участка площадью 26,3 тысячи квадратных метров, расположенного на 1-м Азовском проезде в Саратове. Данный договор был заключен в 2013 году сроком на 49 лет для возведения производственных объектов, относящихся к V классу опасности. Права аренды неоднократно передавались различным сторонам, и в 2020 году они перешли к столичной фирме, одним из совладельцев которой является Сергей Злыгарев.

ООО «Премиум-Эстейт», зарегистрированное в Москве в 2016 году, специализируется на операциях с недвижимым имуществом. Учредителями компании выступают Сергей Злыгарев и Владислав Немчинов. «Премиум-Эстейт» не имеет выручки, а убытки за 2025 год составили 245 тысяч рублей. В 2022 году компания участвовала в процедуре банкротства саратовского застройщика ТСУ «Энгельсстрой», став правопреемником кредитора АО «Экономбанк» с требованиями на 75,6 миллиона рублей (ранее озвучивалась сумма в 101,1 миллиона). Сергей Злыгарев предложил заключить мировое соглашение, предусматривающее погашение 70% долга, отсрочку до 2024 года и списание процентов, однако банк «Открытие» выразил несогласие.

Решение о расторжении договора было принято 12-м Арбитражным апелляционным судом в марте текущего года по иску мэрии Саратова. Суд установил факт систематической задержки арендных платежей со стороны «Премиум-Эстейт». В период с 2022 по 2024 год мэрия неоднократно обращалась в Арбитражный суд Москвы для взыскания задолженности, которая, превышая 240 тысяч рублей, была полностью погашена только в ходе текущего разбирательства. Кроме того, было установлено, что компания на протяжении примерно 12 лет не использовала земельный участок по назначению и пыталась перепродать право его аренды за 21,5 миллиона рублей.

Первая инстанция арбитража отказала в удовлетворении требований администрации, ссылаясь на обеспечительные меры, наложенные судом общей юрисдикции по иску природоохранной прокуратуры, которая добивалась ликвидации свалки объемом 10 тысяч кубометров на данном участке. Апелляционный суд, однако, уточнил, что запрет касался исключительно сделок, связанных с регистрацией земли, и не препятствовал получению градостроительного плана, который «Премиум-Эстейт» оформил только в сентябре 2024 года.