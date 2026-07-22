Балашовские школьники будут изучать историю с помощью «умного» стола

Фото: Минобразования Саратовской области

В балашовской школе № 3 завершился ремонт школьного музея в рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.

Главная новость — приобретение интерактивного стола, который позволит школьникам по-новому взглянуть на уроки истории.

Ксения Большекова, руководитель музея и учитель истории отметила: «Это для нас большой подарок! Теперь мы сможем проводить увлекательные мероприятия вместе с детьми».

В краеведческом объединении школы уже состоят более 30 активных ребят. С новым оборудованием изучение истории станет ещё интереснее и нагляднее.

Особое внимание в музее уделено патриотическому воспитанию. Экспозиция рассказывает о Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Школа активно сотрудничает с волонтёрскими объединениями, которые помогают пополнять коллекцию экспонатами.