Волонтеры "Женского движения Единой России" собирают в Даниловском ДК полезные чаи для бойцов СВО

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В рамках работы женского клуба "Женское сЕРдце" партийного проекта "Женское движение Единой России" волонтёры Даниловского сельского Дома культуры собирают вкусные и полезные травяные чаи для бойцов, которые принимают участие в СВО.

"Полевые и выращенные на собственном огороде травы, были собраны заботливыми руками женщин, а затем высушены и разложены по небольшим пакетикам. Хочу отметить, что растения обладают не только неповторимым ароматом и вкусом, но и полезны для организма. Ребятам остается только заварить их и наслаждаться ароматным вкусным чаем из родных мест. Пусть вкусный чай придаст ребятам сил и хорошего настроения!", - отметили участницы партийного проекта "Женское движение Единой России".

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.