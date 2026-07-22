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НовостиОбщество22 июля 2026 4:28

«Кофе-пауза: безопасный путь»: в Балаковском районе пройдет акция для водителей транзитного транспорта

Источник:kp.ru

Министерство дорожного хозяйства приглашает присоединиться к акции для водителей транзитного транспорта: «Кофе-пауза: безопасный путь», которая пройдет в Балаковском районе.

Саратовская область – транзитная, через регион проходит маршрут «Север - Юг» и в период отпусков нагрузка на транспортную сеть региона резко возрастает. Акция министерства дорожного хозяйства области и регионального управления Госавтоинспекции в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» призвана мотивировать водителей совершать остановки.