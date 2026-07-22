Володин сообщил об обустройстве в Саратове пяти новых парков в этом году

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о масштабном проекте по благоустройству, который реализуется в рамках его депутатских инициатив. В этом году Саратов получит сразу

Где появятся новые парки?

Парк Свободы («Корсачка») — в Волжском районе

Соловьиная роща — в микрорайоне Солнечный-2 (Кировский район)

Бульвар-парк на улице Астраханской — охватит три района: Кировский, Фрунзенский и Октябрьский

Парк в микрорайоне Звезда — также в Кировском районе.

Парк площадью 12 га на ул. Шехурдина — рядом с онкоцентром в Ленинском районе. Именно этот парк станет самым крупным из создаваемых.

Почему это важно?

Володин подчеркнул, что найдено решение для полного завершения работ именно в текущем году, а не поэтапно. Он поставил задачу завершить большой парк на Шехурдина до конца года: «Нам не надо, чтобы то, что можно сделать в этом году, переходило на будущий год».

Это позволит жителям уже осенью наслаждаться новыми прогулочными зонами, которые станут частью самого протяженного пешеходного кольца Европы.

Благоустройство улиц и создание парков является ключевым направлением работы Вячеслава Володина в Саратовской области. Ранее при его поддержке было создано более 110 скверов и мини-парков. Завершение парка на Шехурдина и бульвара на Астраханской полностью закроет вопрос создания единого пешеходного пространства в центре города.