Володин сообщил об обустройстве в Саратове пяти новых парков в этом году

Парк Свободы («Корсачка») — в Волжском районе
Соловьиная роща — в микрорайоне Солнечный-2 (Кировский район)
Бульвар-парк на улице Астраханской — охватит три района: Кировский, Фрунзенский и Октябрьский
Парк в микрорайоне Звезда — также в Кировском районе.
Парк площадью 12 га на ул. Шехурдина — рядом с онкоцентром в Ленинском районе. Именно этот парк станет самым крупным из создаваемых.
Почему это важно?
Володин подчеркнул, что найдено решение для полного завершения работ именно в текущем году, а не поэтапно. Он поставил задачу завершить большой парк на Шехурдина до конца года: «Нам не надо, чтобы то, что можно сделать в этом году, переходило на будущий год».
Это позволит жителям уже осенью наслаждаться новыми прогулочными зонами, которые станут частью самого протяженного пешеходного кольца Европы.
Благоустройство улиц и создание парков является ключевым направлением работы Вячеслава Володина в Саратовской области. Ранее при его поддержке было создано более 110 скверов и мини-парков. Завершение парка на Шехурдина и бульвара на Астраханской полностью закроет вопрос создания единого пешеходного пространства в центре города.