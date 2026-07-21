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Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России», генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова:

Сбор предложений в новую народную программу «Единой России» продолжается по всей стране. Их количество уже превысило 2,5 миллиона и не прекращается. Самые часто встречающиеся темы – поддержка семей с детьми, развитие системы образования, здравоохранения, помощь участникам СВО, благоустройство.

Сбор предложений в новую народную программу «Единой России» продолжается по всей стране - Усова

Пункты сбора инициатив открыты во всех районах Саратовской области на площадках партии. Свои идеи активно высказывают и жители моего избирательного округа. Также передать свои предложения любой желающий может через сайт естьрезультат.рф. Все поступившие от граждан идеи проанализирует Экспертный совет под руководством Председателя партии Дмитрия Медведева. Это позволит сформировать максимально полный документ, отвечающий запросам людей.