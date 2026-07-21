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НовостиОбщество21 июля 2026 16:10

Мария Усова поблагодарила саратовских активистов за регулярную помощь бойцам СВО

Мария Усова подчеркнула масштабность поддержки саратовцами земляков на СВО
Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России», генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова рассказала о масштабной работе по поддержке участников специальной военной операции.

Мария Викторовна отметила, что вклад каждой жительницы региона в общую победу бесценен. Активистки не только участвуют в формировании гуманитарного груза, но и занимаются плетением маскировочных сетей, которые помогают нашим защитникам оставаться незаметными для противника.

Особое внимание уделяется инициативе из Аткарского района. Здесь активистки Даниловского сельского Дома культуры делают сухари из свежего хлеба и изготавливают так называемый «сухой душ» — простые, но крайне важные вещи для бойцов на фронте.

Эти действия стали возможны благодаря самоотверженной работе волонтёров и участниц «Женского движения Единой России». Их усилия позволяют бойцам чувствовать тепло родного дома даже на далёкой передовой.