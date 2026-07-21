Космос рядом: как Парк покорителей космоса помогает верить в себя

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В рамках спецпроекта на радио «Комсомольская правда в Саратове» вышел новый выпуск программы «Гость в студии», посвящённый тому, как экскурсии и события в Парке покорителей космоса помогают поверить, что невозможное возможно. В гостях — организатор экскурсий Станислава Беликовская и заведующий отделом культурно-просветительских мероприятий Андрей Денисов. Эксперты погружают слушателей в атмосферу места приземления Юрия Гагарина, где история становится личной опорой, обсуждают, как сквозь ошибки рождается победа, и раскрывают секреты маршрутов, зажигающих внутренний свет.

Если вы пропустили эфир или хотите переслушать самые важные моменты, полная запись выпуска уже доступна в канале ВК. Включайте, заваривайте чай и позвольте этому разговору перенести вас в место, где история встречается с мечтой.