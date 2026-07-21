В Саратовской области готовы принять закон о запрете продажи вейпов

Фото: Саратовская областная Дума

В Саратовской области могут полностью запретить розничную продажу вейпов на пятилетний период, а также ограничить места торговли другой никотинсодержащей и табачной продукцией.

Законопроект, с которым выступила группа депутатов во главе со спикером Алексеем Антоновым, вводит дополнительные меры для охраны здоровья граждан. Он ограничивает розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции в действующих зданиях и помещениях организаций отдыха детей и их оздоровления, областных учреждений социального обслуживания, религиозных организаций. Нельзя будет торговать такой продукцией и в местах официальных спортивных соревнований, а также в зонах отдыха и других территориях рекреации, связанных с использованием водных объектов, включая пляжи.

Кроме того, розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них запретят на 5 лет: с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

«Именно вейпы часто формируют никотиновую зависимость у подростков. Основная проблема заключается в том, что значительная часть молодежи до сих пор воспринимает их как безопасную альтернативу курению. Между тем, современные медицинские исследования говорят об обратном», – подчеркнул на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности Алексей Антонов.

Инициатива прошла оценку регулирующего воздействия на экономику и получила положительные заключения от всех профильных структур.

Соавтор законопроекта, депутат, главный врач Федоровской районной больницы Евгений Ковалев отметил, что за последние годы отношение к никотинсодержащей продукции существенно изменилось. «Сегодня все большую распространенность получают электронные устройства и иные формы потребления никотина, ориентированные прежде всего на молодежную аудиторию. Они воспринимаются как элемент современной культуры, однако с медицинской точки зрения речь идет о зависимости и дополнительных рисках для здоровья», – считает депутат.

По его словам, особое значение имеет профилактический эффект принимаемых мер.

«Мы должны думать не только о сегодняшнем дне, но и о том, каким будет здоровье жителей через десять, двадцать и тридцать лет. Каждое решение, которое способствует снижению распространенности никотиновой зависимости, является вкладом в увеличение продолжительности жизни, снижение заболеваемости и укрепление демографического потенциала региона», – заключил Евгений Ковалев.

Своей позицией относительно недобросовестных продавцов электронных сигарет поделился представитель Общественного совета при областной Думе Евгений Малявко. «Эти горе-бизнесмены и предприниматели никаких увещеваний не понимают. Открывают точки, нарушают федеральное законодательство, не соблюдают запреты по рекламе, по правилам выкладки, по разрешенному расстоянию до школ – и продолжают продавать все это детям. Сколько должно быть трагедий и сколько здоровья детского должно быть уничтожено? Конечно же – полный запрет в соответствии с требованиями законодательства!» – выступил общественник.

По итогам заседания комитета по бюджету, налогам и собственности документ внесли на заседание Саратовской областной Думы для принятия сразу в двух чтениях.