В Энгельсе добровольцам «БАРС САРАТОВ» дополнительно выплатят 100 тысяч рублей!

Фото: Администрация Энгельсского района

В Энгельсском районе введена единовременная выплата 100 000 рублей для граждан, которые в июле - августе отправятся на двухмесячные сборы для защиты предприятий и организаций Саратовской области от атак БПЛА!!!

Единовременная выплата от Министерства обороны РФ за участие в областных сборах составляет от 21 500 до 57 000 руб.

Выплаты за время нахождения на сборах: в среднем 100 000 – 110 000 рублей с учетом сохранения зарплаты на прежнем месте работы и выплат Министерства обороны.

Фото: Администрация Энгельсского района

Ключевые условия:

• Проводятся областные сборы (сроком от 2 до 6 месяцев) с отработкой навыков выполнения специальных боевых задач по уничтожению БПЛА.

Основные задачи добровольцев:

1. Уничтожение БПЛА противника (средства ПВО, РЭБ, РЭР, ЗПК).

2. Обязательный 10-дневный курс обучения на полигоне.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

Выполнение задач исключительно на территории Саратовской области.

Высокое денежное содержание.

Дополнительные меры соцподдержки добровольца и членов его семьи.

Возможность получения государственных, ведомственных и региональных наград.

Сохранение пенсии за выслугу лет (для пенсионеров силовых структур).

Сохранение рабочего места и средней заработной платы на период действия контракта с МО РФ.

Возможность трудоустройства на охраняемое предприятие.

По всем вопросам звоните по номерам: 8 (8453) 56-97-70, 56-97-76, 95-42-23, 56-71-29

или обращайтесь по адресу г. Энгельс, ул. Телеграфная, 34.